Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 87,15 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 87,15 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 87,00 EUR. Bei 88,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.187 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 40,91 Prozent Luft nach oben. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,95 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,55 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 126,39 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 02.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Scout24.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

