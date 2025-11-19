Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 86,05 EUR ab.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 86,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 86,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 2.132 Stück.

Bei einem Wert von 122,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Gewinne von 42,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 82,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 3,60 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,55 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,32 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 126,39 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 02.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

Scout24-Aktie fällt auf Tief seit April - Bofa befeuert KI-Sorgen

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingefahren