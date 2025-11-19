DAX23.263 +0,4%Est505.544 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.872 -1,6%Euro1,1586 ±0,0%Öl63,70 -1,7%Gold4.113 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Kursentwicklung im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittag fester

19.11.25 12:04 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 86,95 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
86,65 EUR 0,65 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 86,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 87,05 EUR. Bei 86,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 20.418 Aktien.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 29,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 82,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 4,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 126,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 02.03.2027 dürfte Scout24 die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

Scout24-Aktie fällt auf Tief seit April - Bofa befeuert KI-Sorgen

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
05.11.2025Scout24 OverweightBarclays Capital
05.11.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
05.11.2025Scout24 OverweightBarclays Capital
05.11.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
31.10.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen