Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 86,95 EUR zu.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 86,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 87,05 EUR. Bei 86,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 20.418 Aktien.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 29,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 82,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 4,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 126,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 02.03.2027 dürfte Scout24 die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

Scout24-Aktie fällt auf Tief seit April - Bofa befeuert KI-Sorgen

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingefahren