Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 87,00 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 87,00 EUR. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 59.321 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 29,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 82,95 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 4,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,55 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 126,39 EUR an.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Scout24 am 26.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 02.03.2027.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,49 EUR je Aktie.

