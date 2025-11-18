Scout24 Aktie News: Scout24 fällt am Dienstagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 85,95 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 85,95 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 85,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 85,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.077 Scout24-Aktien.

Bei 122,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Bei einem Wert von 82,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 126,39 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Am 02.03.2027 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,49 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

