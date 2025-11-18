Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 85,75 EUR abwärts.

Das Papier von Scout24 befand sich um 11:41 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 85,75 EUR ab. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,45 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 85,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.718 Scout24-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,95 EUR am 20.12.2024. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 3,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,55 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 126,39 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Scout24-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 02.03.2027 werfen.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

