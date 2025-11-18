Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag in Rot

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 85,75 EUR.

Die Scout24-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 85,75 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 85,60 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 85,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.243 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,21 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,95 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,27 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 126,39 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 02.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,49 EUR je Scout24-Aktie.

