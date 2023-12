Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) macht am Vormittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 25,78 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 25,78 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 25,79 GBP. Mit einem Wert von 25,79 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belief sich zuletzt auf 102.823 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 27,93 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,36 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Verlust von 16,61 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,52 GBP an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) 76.350,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 95.749,00 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,13 USD je Aktie aus.

