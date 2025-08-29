DAX23.997 +0,4%ESt505.365 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1727 +0,3%Öl68,13 ±0,0%Gold3.471 +0,7%
Aktienkurs aktuell

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit grünen Vorzeichen

01.09.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Siemens zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 238,55 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,8 Prozent auf 238,55 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 239,95 EUR. Mit einem Wert von 238,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 107.040 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 2,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 160,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,33 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 234,78 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,47 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

