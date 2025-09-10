DAX23.671 +0,2%ESt505.382 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,87 -1,1%Gold3.617 -0,7%
Kursentwicklung

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag schwächer

11.09.25 12:05 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Mittag schwächer

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 228,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
228,40 EUR 0,15 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 228,10 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 227,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 229,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 138.447 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 244,85 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 7,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 160,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,34 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 238,11 EUR.

Am 07.08.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Siemens die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient

Siemens-Analyse: Buy-Bewertung für Aktie von Goldman Sachs

Siemens-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform

