DAX23.583 +0,4%ESt505.324 +0,6%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.193 -0,2%Nas21.544 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,58 -2,2%Gold3.562 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv
Allianz-Aktie dennoch in Rot: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2 Allianz-Aktie dennoch in Rot: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Kursentwicklung im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Nachmittag

03.09.25 16:10 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 83,86 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
84,48 EUR -0,08 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 83,86 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,32 EUR nach. Bei 85,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.475.032 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 104,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 25,03 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,70 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 71,74 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,430 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 72,81 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 06.08.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Aktien von Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50, auch Rheinmetall-Aktie im Fokus

Siemens Energy-Aktie: Experten empfehlen Siemens Energy im August mehrheitlich zum Verkauf

Siemens Energy-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Neutral-Bewertung bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
27.06.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
13.06.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen