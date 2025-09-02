Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 83,86 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 83,86 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,32 EUR nach. Bei 85,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.475.032 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 104,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 25,03 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,70 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 71,74 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,430 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 72,81 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 06.08.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

