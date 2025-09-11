Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Aufschlag

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 94,98 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 94,98 EUR. Bei 95,38 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,40 EUR. Bisher wurden heute 793.803 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Bei 26,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 253,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,441 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,81 EUR.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,53 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

