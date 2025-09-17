Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 94,56 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 94,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 94,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 102.585 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR an. Gewinne von 10,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 67,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,441 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,81 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,53 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

