Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Siemens Energy zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Bei der Siemens Energy-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 96,94 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 96,94 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 99,84 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,86 EUR nach. Mit einem Wert von 99,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 801.398 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 104,85 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 7,54 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2024 bei 31,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,441 EUR je Siemens Energy-Aktie. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 72,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,75 Mrd. EUR – ein Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

