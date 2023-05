Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Mittag an Boden

Das Papier von Siemens Energy legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 23,91 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 24,10 EUR. Bei 24,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 380.513 Siemens Energy-Aktien.

Am 18.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,59 EUR an. 2,84 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 57,13 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,09 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.064,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.582,00 EUR in den Büchern standen.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 präsentieren. Am 05.08.2024 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,079 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

