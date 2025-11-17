Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 44,70 EUR zu.

Das Papier von Siltronic konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 44,70 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 44,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.379 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 61,75 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,14 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 31,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 41,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 54,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 28.10.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 300,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 11.03.2027 dürfte Siltronic die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,541 EUR je Siltronic-Aktie.

