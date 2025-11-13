DAX24.308 -0,3%Est505.798 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1615 +0,2%Öl62,71 +0,1%Gold4.236 +0,9%
Kursentwicklung im Fokus

SMA Solar Aktie News: Anleger setzen SMA Solar am Donnerstagvormittag unter Druck

13.11.25 09:22 Uhr
SMA Solar Aktie News: Anleger setzen SMA Solar am Donnerstagvormittag unter Druck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 12,8 Prozent auf 26,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
29,70 EUR -0,96 EUR -3,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 12,8 Prozent auf 26,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 26,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 42.811 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 16,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Mit Abgaben von 58,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 357,15 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 397,55 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -3,470 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

