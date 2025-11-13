SMA Solar Aktie News: Anleger setzen SMA Solar am Donnerstagvormittag unter Druck

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 12,8 Prozent auf 26,60 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 12,8 Prozent auf 26,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 26,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 42.811 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 16,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Mit Abgaben von 58,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 357,15 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 397,55 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -3,470 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

