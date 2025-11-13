SMA Solar Aktie News: Anleger setzen SMA Solar am Donnerstagvormittag unter Druck
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 12,8 Prozent auf 26,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 12,8 Prozent auf 26,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 26,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 42.811 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 16,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Mit Abgaben von 58,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 357,15 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 397,55 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -3,470 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verloren
Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei SMA Solar-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
Nachrichten zu SMA Solar AG
Analysen zu SMA Solar AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:01
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:01
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen