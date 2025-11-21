SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagvormittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SMA Solar. Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 33,34 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 33,34 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 33,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,24 EUR. Zuletzt wechselten 10.307 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 35,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,34 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 194,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,67 EUR.

Am 13.11.2025 äußerte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 449,88 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 300,37 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -4,372 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMA Solar: Das Schlimmste überstanden?

SMA Solar-Aktie mit Rally nach Kaufempfehlung und hohen Kursziel