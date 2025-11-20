DAX23.499 +1,5%Est505.622 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.105 +2,4%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,17 +0,8%Gold4.088 +0,2%
Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben
Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen
SMA Solar im Blick

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag leichter

20.11.25 16:09 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag leichter

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 34,70 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
34,44 EUR -0,68 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 34,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 34,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,84 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.226 Stück gehandelt.

Am 19.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,86 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,34 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2024 bei 11,34 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 67,32 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,67 EUR je SMA Solar-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.11.2025 vor. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,94 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 449,88 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 300,37 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -4,372 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
18.11.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
