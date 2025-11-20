SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Vormittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von SMA Solar zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 35,10 EUR.

Die SMA Solar-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 35,10 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.931 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,34 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,69 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 25,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 13.11.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 449,88 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 300,37 Mio. EUR umgesetzt.

Laut Analysten dürfte SMA Solar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,372 EUR einfahren.

