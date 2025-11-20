SMA Solar Aktie News: SMA Solar büßt am Donnerstagmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 34,28 EUR.
Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 34,28 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 34,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,84 EUR. Bisher wurden heute 58.285 SMA Solar-Aktien gehandelt.
Am 19.11.2025 markierte das Papier bei 35,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,61 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,34 EUR. Abschläge von 66,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,67 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 13.11.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,94 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,27 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 449,88 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 300,37 Mio. EUR umgesetzt.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -4,372 EUR je Aktie aus.
Analysen zu SMA Solar AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
