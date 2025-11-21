SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SMA Solar. Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,1 Prozent auf 32,88 EUR.

Die SMA Solar-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 32,88 EUR abwärts. Die SMA Solar-Aktie sank bis auf 32,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 63.006 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,86 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 11,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 189,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 13.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,94 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,78 Prozent auf 449,88 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 300,37 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -4,372 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMA Solar: Das Schlimmste überstanden?

SMA Solar-Aktie mit Rally nach Kaufempfehlung und hohen Kursziel