Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX startet mit freundlicher Tendenz -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix, SFC Energy, HHLA im Fokus
Top News
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Aroundtown-Aktie dennoch unter Druck: Aroundtown schreibt Gewinn und bestätigt Jahresziele Aroundtown-Aktie dennoch unter Druck: Aroundtown schreibt Gewinn und bestätigt Jahresziele
SMI-Entwicklung

SMI-Handel aktuell: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen

27.08.25 09:27 Uhr
SMI-Handel aktuell: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen

So bewegt sich der SMI am Mittwoch.

Am Mittwoch tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,21 Prozent höher bei 12.185,82 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,404 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,048 Prozent auf 12.166,71 Punkte an der Kurstafel, nach 12.160,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12.194,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12.166,65 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,339 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11.955,73 Punkten gehandelt. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, bei 12.324,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, wies der SMI einen Wert von 12.296,72 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 4,83 Prozent zu. Bei 13.199,05 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10.699,66 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 0,97 Prozent auf 135,60 CHF), UBS (+ 0,87 Prozent auf 32,56 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,69 Prozent auf 168,25 CHF), Partners Group (+ 0,54 Prozent auf 1.113,00 CHF) und Alcon (+ 0,52 Prozent auf 65,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Givaudan (-1,85 Prozent auf 3.342,00 CHF), Geberit (-0,27 Prozent auf 598,60 CHF), Holcim (-0,21 Prozent auf 66,44 CHF), Sika (-0,16 Prozent auf 187,55 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,15 Prozent auf 54,00 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 766.206 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 221,185 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 11,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

