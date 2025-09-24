Spatenstich für neue Opel-Zentrale 'Green-Campus'
Werte in diesem Artikel
RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Mit dem ersten Spatenstich beginnt in an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) der Bau des Herzstücks der künftigen Stellantis Germany- und globalen Opel-Zentrale. In den geplanten "Green-Campus" auf dem Werksgelände sollen die Opel-Geschäftsführung und die deutsche Stellantis-Einheit einziehen. Stellantis will in den nächsten Jahren eine nachhaltige, grüne Firmenzentrale schaffen und mit dem Bau auch ein Bekenntnis zu Opel als deutscher Marke im Konzern schaffen.
Das frühere Familienunternehmen gehörte Jahrzehnte zum amerikanischen Generals-Motors-Konzern (General Motors). Der Verkauf an den französischen PSA-Konzern im Jahr 2017 und die anschließende Integration von Opel in den PSA-Konzern, der späteren Stellantis, wurde von zahlreichen Umstrukturierungsmaßnahmen begleitet./opi/DP/stw
Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen