Spatenstich für neue Opel-Zentrale 'Green-Campus'

25.09.25 05:49 Uhr
RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Mit dem ersten Spatenstich beginnt in an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) der Bau des Herzstücks der künftigen Stellantis Germany- und globalen Opel-Zentrale. In den geplanten "Green-Campus" auf dem Werksgelände sollen die Opel-Geschäftsführung und die deutsche Stellantis-Einheit einziehen. Stellantis will in den nächsten Jahren eine nachhaltige, grüne Firmenzentrale schaffen und mit dem Bau auch ein Bekenntnis zu Opel als deutscher Marke im Konzern schaffen.

Das frühere Familienunternehmen gehörte Jahrzehnte zum amerikanischen Generals-Motors-Konzern (General Motors). Der Verkauf an den französischen PSA-Konzern im Jahr 2017 und die anschließende Integration von Opel in den PSA-Konzern, der späteren Stellantis, wurde von zahlreichen Umstrukturierungsmaßnahmen begleitet./opi/DP/stw

