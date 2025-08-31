Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis schiebt sich am Montagnachmittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von Stellantis zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 8,28 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere um 15:49 Uhr 1,0 Prozent. Die Stellantis-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,36 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,27 EUR. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.877 Stück gehandelt.

Am 31.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,26 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (7,26 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,262 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 03.03.2021. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Stellantis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Stellantis.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,960 EUR im Jahr 2025 aus.

