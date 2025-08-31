Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von Stellantis zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 8,31 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 8,31 EUR. Die Stellantis-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,31 EUR an. Bei 8,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.024 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 15,26 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 83,68 Prozent wieder erreichen. Bei 7,26 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 12,62 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,262 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,83 EUR an.

Am 03.03.2021 äußerte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 28,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,960 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren

Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung

Aktien von VW, BMW & Mercedes-Benz legen aber zu: EU-Neuwagenmarkt im Juni mit deutlichem Rückgang