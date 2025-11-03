Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Montagmittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Stellantis. Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Das Papier von Stellantis legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 9,01 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 9,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.450 Stellantis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,61 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 7,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 19,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,147 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 EUR.

Stellantis veröffentlichte am 03.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Am 03.03.2027 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,683 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

