Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 7,81 EUR ab.

Um 09:05 Uhr ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 7,81 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Stellantis-Aktie bis auf 7,79 EUR. Bei 7,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.499 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 14,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,70 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 7,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 7,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,243 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,83 EUR für die Stellantis-Aktie.

Am 03.03.2021 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,910 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

