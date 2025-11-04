Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Vormittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 8,69 EUR.

Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,7 Prozent auf 8,69 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Stellantis-Aktie ging bis auf 8,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,69 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 3.145 Stück.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 36,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,44 Prozent würde die Stellantis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,147 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 EUR je Stellantis-Aktie an.

Stellantis gewährte am 03.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,678 EUR je Aktie.

