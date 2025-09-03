Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Stellantis am Mittag zu

Stellantis im Fokus

Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 7,88 EUR zu.

Um 11:40 Uhr sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 7,88 EUR zu. Die Stellantis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,93 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,85 EUR. Bisher wurden heute 136.122 Stellantis-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.09.2024 bei 14,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 85,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 7,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,243 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 03.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Am 03.03.2027 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,910 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

