Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 7,54 EUR.

Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 7,54 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Stellantis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,49 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,78 EUR. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134.394 Stück gehandelt.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,58 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 93,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 3,73 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,255 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,83 EUR je Stellantis-Aktie an.

Am 03.03.2021 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28,59 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,899 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

