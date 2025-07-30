Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis reagiert am Vormittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 7,78 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 7,78 EUR. Im Tageshoch stieg die Stellantis-Aktie bis auf 7,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.636 Stellantis-Aktien.

Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). 87,26 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (7,26 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 7,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,255 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,83 EUR je Stellantis-Aktie an.

Am 03.03.2021 lud Stellantis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 28,59 Mrd. EUR gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,899 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

