So bewegt sich Stellantis

Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Donnerstagmittag fester

11.09.25 12:05 Uhr
Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 7,53 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 7,53 EUR zu. Der Kurs der Stellantis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,56 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,49 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 151.323 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 14,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 48,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Mit Abgaben von 3,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,224 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 03.03.2021. Stellantis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 28,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Stellantis.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,847 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

mehr Analysen