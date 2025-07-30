Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis verzeichnet am Vormittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 8,57 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 8,57 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Stellantis-Aktie bis auf 8,57 EUR. Bei 8,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 5.396 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,29 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 78,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,26 EUR ab. Mit Abgaben von 15,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,262 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Stellantis-Aktie bei 9,83 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 03.03.2021. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 28,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,983 EUR je Aktie.

