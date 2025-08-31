DAX23.994 +0,4%ESt505.366 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,22 +0,2%Gold3.470 +0,7%
Aktienkurs aktuell

Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

01.09.25 09:24 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Symrise zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 82,88 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 82,88 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,94 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.227 Symrise-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,46 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 6,54 Prozent wieder erreichen.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 104,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

