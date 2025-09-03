Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Mittag zu

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 83,82 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 83,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 84,12 EUR. Bei 83,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 34.458 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 49,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.07.2025 bei 77,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 7,59 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 104,00 EUR angegeben.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

