Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

04.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 83,02 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 83,02 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,92 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 83.327 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 31.07.2025 auf bis zu 77,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 104,00 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

