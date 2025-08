Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Symrise-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 80,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 80,24 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,92 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 80,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 80.609 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. 55,78 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.07.2025 Kursverluste bis auf 77,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 106,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Symrise.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,73 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Symrise-Aktie

Aktienempfehlung Symrise-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Symrise-Aktie mit Overweight