Symrise Aktie News: Symrise verbilligt sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 79,32 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 79,32 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 79,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 86.758 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,59 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 77,46 EUR fiel das Papier am 31.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,27 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 106,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,72 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

