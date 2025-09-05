DAX23.750 +0,7%ESt505.344 +0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1725 ±0,0%Öl66,72 +1,6%Gold3.612 +0,7%
Kursentwicklung im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

08.09.25 09:24 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 82,16 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
81,96 EUR 0,24 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 82,16 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 82,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.455 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 31.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,46 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 5,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,28 EUR je Symrise-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 104,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,71 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

