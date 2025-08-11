Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 78,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Symrise-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 78,54 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,06 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 78,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.997 Symrise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Mit einem Zuwachs von 59,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,46 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 1,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 104,00 EUR für die Symrise-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

