So bewegt sich Symrise

Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag höher

13.08.25 09:24 Uhr
13.08.25 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 78,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
78,38 EUR -0,16 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 78,82 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 78,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,64 EUR. Zuletzt wechselten 3.610 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Bei 77,46 EUR fiel das Papier am 31.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 1,73 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 104,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

