Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag tiefer

Symrise im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 79,18 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 79,18 EUR ab. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 79,02 EUR. Bei 79,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.480 Symrise-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 57,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.07.2025 bei 77,46 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 2,17 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 104,00 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. Symrise dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,71 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Warburg Research gibt Symrise-Aktie Buy

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren bedeutet

Symrise-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Symrise-Aktie