DAX24.255 +0,3%ESt505.397 +0,2%Top 10 Crypto17,05 +0,3%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.227 -1,1%Euro1,1683 -0,2%Öl65,93 +0,3%Gold3.357 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lilium A3CYXP
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität? Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität?
Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Symrise im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag tiefer

14.08.25 09:24 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 79,18 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
78,62 EUR -1,38 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 79,18 EUR ab. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 79,02 EUR. Bei 79,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.480 Symrise-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 57,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.07.2025 bei 77,46 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 2,17 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 104,00 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. Symrise dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,71 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Warburg Research gibt Symrise-Aktie Buy

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren bedeutet

Symrise-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Symrise-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
01.08.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen