Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 79,88 EUR zu.

Die Symrise-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 79,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 80,08 EUR. Mit einem Wert von 79,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 63.151 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,48 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,46 EUR. Dieser Wert wurde am 31.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,03 Prozent.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 104,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,71 EUR im Jahr 2025 aus.

