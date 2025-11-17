T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Montagabend mit positiven Vorzeichen

T-Mobile US im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von T-Mobile US. Zuletzt wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 217,88 USD nach oben.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 217,88 USD zu. Die T-Mobile US-Aktie zog in der Spitze bis auf 218,30 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,91 USD. Bisher wurden via NASDAQ 449.573 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 276,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die T-Mobile US-Aktie 26,90 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 199,46 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 9,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,60 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 283,75 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,61 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat T-Mobile US mit einem Umsatz von insgesamt 21,96 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,90 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,06 USD je T-Mobile US-Aktie.

Redaktion finanzen.net

