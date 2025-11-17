T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von T-Mobile US zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von T-Mobile US legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 216,32 USD.

Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 216,32 USD. Kurzfristig markierte die T-Mobile US-Aktie bei 217,05 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 215,91 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 76.626 T-Mobile US-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 21,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,46 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 7,79 Prozent wieder erreichen.

T-Mobile US-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,60 USD belaufen. Analysten bewerten die T-Mobile US-Aktie im Durchschnitt mit 283,75 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,61 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 21,96 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 20,16 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,06 USD je Aktie aus.

