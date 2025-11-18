DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.423 -1,3%Bitcoin80.610 +1,5%Euro1,1574 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.063 +0,4%
So bewegt sich T-Mobile US

18.11.25 16:08 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag

Die Aktie von T-Mobile US hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der T-Mobile US-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 215,74 USD.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der T-Mobile US-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 215,74 USD. Die T-Mobile US-Aktie zog in der Spitze bis auf 216,93 USD an. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 215,31 USD nach. Bei 216,70 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 115.906 T-Mobile US-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der T-Mobile US-Aktie. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 199,46 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,83 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,60 USD. Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US-Aktie wird bei 283,75 USD angegeben.

Am 23.10.2025 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent auf 21,96 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,06 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

