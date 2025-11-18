T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Dienstagabend tiefer

Blick auf T-Mobile US-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 214,32 USD.

Die T-Mobile US-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 214,32 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die T-Mobile US-Aktie bis auf 212,13 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 216,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 574.042 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. 29,01 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,46 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 6,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,60 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US-Aktie wird bei 283,75 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.10.2025. In Sachen EPS wurden 2,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,61 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,96 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von T-Mobile US veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,06 USD je T-Mobile US-Aktie.

Redaktion finanzen.net

