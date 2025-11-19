T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 211,25 USD.
Die T-Mobile US-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 211,25 USD. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 210,68 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 212,67 USD. Bisher wurden via NASDAQ 77.178 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 276,49 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 23,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,46 USD am 07.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 5,58 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,60 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die T-Mobile US-Aktie bei 283,75 USD.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,61 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 21,96 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,06 USD je T-Mobile US-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2016
|Sprint Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|10.12.2014
|Sprint Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
