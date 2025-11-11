TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 6,00 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 6,00 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 6,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 432.810 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,55 EUR markierte der Titel am 02.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 126,02 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,83 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 11,93 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,25 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,48 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 168,68 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,02 EUR je Aktie.

